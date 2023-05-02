ВСУ: Россия безнаказанно применяет управляемые авиабомбы, будет наращивать их производство

Российские оккупанты стали регулярно применять против Украины управляемые авиабомбы – это стало новым вызовом для Сил обороны. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Управляемые авиабомбы – это новый вызов, новые риски для нас, против которых надо создавать противодействие. Нам нужно как можно быстрее принимать решения относительно этого, потому что противник будет наращивать производство этих бомб. Он видит, что он безнаказанно это сегодня делает", – сказал Игнат.

Спикер отметил, что от управляемых авиабомб страдает линия 20-30 км от передовой и государственной границы – Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Одесская области.

"Противник делает это регулярно, каждый день нанося эти удары", – сказал спикер ВС ВСУ.

По его словам, для противодействия управляемым авиабомбам необходимо усиливать дальнобойные средства противовоздушной обороны, и ждать позитивного решения союзников по предоставлению Украине самолетов F-16, которые могут противостоять этим угрозам.

30 апреля Игнат рассказал, что уже есть список из нескольких десятков украинских пилотов Воздушных сил ВСУ, которые готовы осваивать современные западные военные самолеты.

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