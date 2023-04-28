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SAMP-T уже на подходе. Игнат рассказал, в каком состоянии находится сегодня украинская ПВО

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 12:30
SAMP-T уже на подходе. Игнат рассказал, в каком состоянии находится сегодня украинская ПВО - Фото
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Скриншот с видео)

Отражая постоянные ракетные и дроновые атаки россиян, у противовоздушной обороны Украины "истощается" боезапас, однако благодаря помощи союзников ПВО продолжает работать и усиливается западными системами, в том числе SAMP-T, которая "уже на подходе". Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 28 апреля.

По его словам, конечно, что ПВО "истощается", ведь горячая война как на земле, так и в небе продолжается уже больше года.

"Согласно данным, за период осень-зима, когда враг атаковал инфраструктуру, то выпустил 850 ракет и 850 дронов-камикадзе. Это 1700 целей выпущено и сбито около полутора тысяч из них. На это ушли ракеты – и ракеты в основном еще советского образца. Ракеты Бук-М1 и С-300", – рассказал Игнат.

Как отметил представитель ПС ВСУ, "понятно, что страны, имеющие на вооружении эти типы ракет, возможно, и помогали Украине. Как Словакия передала комплекс".

"Но это все равно расход большой у нас. И враг потратил свой потенциал ракетный, крылатых ракет и дронов, да и мы истощили боезапас, которым мы уничтожаем", – продолжил он.

Игнат подчеркнул, что украинская ПВО продолжает борьбу и, самое главное, усиливается сегодня западными образцами.

"Это и NASAMS батареи, которые предоставляют нам партнеры, и IRIS-T, также и Patriot имеем второй дивизион на боевом дежурстве уже и ожидаем дальнейших поставок. Кстати, забыл назвать, что SAMP-T уже на подходе ", – указал спикер.

Он также добавил, что не менее важную роль играет в обороне неба и ПВО Сухопутных войск.

СПРАВКА. SAMP-T – это наземная система "земля-воздух". Ее можно назвать европейским аналогом американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Она способна поражать в радиусе до 40 км баллистические ракеты и более 100 км – аэродинамические цели (крылатые ракеты, самолеты).
  • В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставках системы ПВО SAMP-T.
  • 4 февраля 2023 года французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция и Италия передадут Украине SAMP-T весной 2023 года.

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Олег Васьків
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