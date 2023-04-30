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Без превосходства в воздухе не будет успеха ни в наступлении, ни в обороне – Юрий Игнат

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 17:29
Без превосходства в воздухе не будет успеха ни в наступлении, ни в обороне – Юрий Игнат - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Без завоевания превосходства в воздухе невозможно добиться успехов ни в наступлении, ни даже в обороне. Об этом заявил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат раскритиковал звучащие на Западе утверждения, что для успеха наступления ВСУ нужны танки и артиллерия, а самолеты "не так уж нужны", и попросил передать авторам таких заявлений, что "без превосходства в воздухе, без воздушного прикрытия сверху,  невозможно как в наступательных действиях, так и в оборонительных действиях добиться устойчивых успехов".

Поэтому, подчеркнул он, Украине крайне необходимы современные самолеты как минимум четвертого поколения, чтобы защититься от воздушного терроризма и сделать их частью национальной противовоздушной обороны. 

Сергій Бережний
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