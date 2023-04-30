Без превосходства в воздухе не будет успеха ни в наступлении, ни в обороне – Юрий Игнат

Без завоевания превосходства в воздухе невозможно добиться успехов ни в наступлении, ни даже в обороне. Об этом заявил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Игнат раскритиковал звучащие на Западе утверждения, что для успеха наступления ВСУ нужны танки и артиллерия, а самолеты "не так уж нужны", и попросил передать авторам таких заявлений, что "без превосходства в воздухе, без воздушного прикрытия сверху, невозможно как в наступательных действиях, так и в оборонительных действиях добиться устойчивых успехов".

Поэтому, подчеркнул он, Украине крайне необходимы современные самолеты как минимум четвертого поколения, чтобы защититься от воздушного терроризма и сделать их частью национальной противовоздушной обороны.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.