Без превосходства в воздухе не будет успеха ни в наступлении, ни в обороне – Юрий Игнат
Без завоевания превосходства в воздухе невозможно добиться успехов ни в наступлении, ни даже в обороне. Об этом заявил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Игнат раскритиковал звучащие на Западе утверждения, что для успеха наступления ВСУ нужны танки и артиллерия, а самолеты "не так уж нужны", и попросил передать авторам таких заявлений, что "без превосходства в воздухе, без воздушного прикрытия сверху, невозможно как в наступательных действиях, так и в оборонительных действиях добиться устойчивых успехов".
Поэтому, подчеркнул он, Украине крайне необходимы современные самолеты как минимум четвертого поколения, чтобы защититься от воздушного терроризма и сделать их частью национальной противовоздушной обороны.
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