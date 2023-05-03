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Взрывы в Кремле. Опубликован момент якобы удара БПЛА по администрации Путина — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 15:28
Момент якобы удара БПЛА по Кремлю (Фото: скриншот с видео)
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В сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая. Соответствующее видео с камер наблюдения публикуют местные московские каналы. 

На записи можно увидеть полет БПЛА над крышей Сенатского дворца, который является главной рабочей резиденцией диктатора Владимира Путина.

Во время пролета над куполом дворца беспилотник взрывается.

Определить точную достоверность и актуальность видео пока невозможно.

Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль. 

Путина в Кремле во время инцидента не было, он находился на своей даче в Подмосковье, сказал спикер диктатора Дмитрий Песков

Читайте также: Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу в Севастополе – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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войнаМосквавладимир путинкремль
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