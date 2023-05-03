В сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая. Соответствующее видео с камер наблюдения публикуют местные московские каналы.

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На записи можно увидеть полет БПЛА над крышей Сенатского дворца, который является главной рабочей резиденцией диктатора Владимира Путина.

Во время пролета над куполом дворца беспилотник взрывается.

Определить точную достоверность и актуальность видео пока невозможно.

Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.

Путина в Кремле во время инцидента не было, он находился на своей даче в Подмосковье, сказал спикер диктатора Дмитрий Песков.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

ГУР призвало жителей Крыма не находиться рядом с военными объектами.

Генштаб ВСУ после пожара на нефтебазе в Севастополе заявил о "панических слухах" в городе.

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Дмитро Гриниченко

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