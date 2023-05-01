Во время пожара на нефтебазе в Севастополе, который произошел 29 апреля, сгорело 10 резервуаров топлива. Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали ее. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Украина 24.

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По словам Юсова, на нефтебазе в Севастополе сгорело 10 резервуаров – 40 000 тонн топлива, которое предназначалось для Черноморского флота оккупантов.

Разведчик рассказал, что нефтебазу прикрывали российские морпехи и ПВО.

"Но мы видели, что прикрывали не слишком тщательно", – сказал представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что военные объекты россиян в Крыму являются абсолютно законными целями для Украины, а их поражение – абсолютно законные действия украинских сил безопасности и обороны.

"Что касается Крыма и что касается других временно оккупированных территорий – Украина будет в дальнейшем принимать все меры для деоккупации этих земель", – отметил разведчик.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

ГУР призвало жителей Крыма не находиться рядом с военными объектами.

Генштаб ВСУ после пожара на нефтебазе в Севастополе заявил о "панических слухах" в городе.

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Наталія Медведєва

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