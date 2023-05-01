UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу в Севастополе – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 16:35
Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу в Севастополе – ГУР - Фото
Пожар на нефтебазе в Севастополе (Фото: ресурс оккупантов)

Во время пожара на нефтебазе в Севастополе, который произошел 29 апреля, сгорело 10 резервуаров топлива. Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали ее. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Украина 24.

По словам Юсова, на нефтебазе в Севастополе сгорело 10 резервуаров – 40 000 тонн топлива, которое предназначалось для Черноморского флота оккупантов. 

Разведчик рассказал, что нефтебазу прикрывали российские морпехи и ПВО.

"Но мы видели, что прикрывали не слишком тщательно", – сказал представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что военные объекты россиян в Крыму являются абсолютно законными целями для Украины, а их поражение – абсолютно законные действия украинских сил безопасности и обороны. 

"Что касается Крыма и что касается других временно оккупированных территорий – Украина будет в дальнейшем принимать все меры для деоккупации этих земель", – отметил разведчик.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым гур севастополь деоккупация андрей юсов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 