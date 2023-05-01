Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу в Севастополе – ГУР
Во время пожара на нефтебазе в Севастополе, который произошел 29 апреля, сгорело 10 резервуаров топлива. Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали ее. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Украина 24.
По словам Юсова, на нефтебазе в Севастополе сгорело 10 резервуаров – 40 000 тонн топлива, которое предназначалось для Черноморского флота оккупантов.
Разведчик рассказал, что нефтебазу прикрывали российские морпехи и ПВО.
"Но мы видели, что прикрывали не слишком тщательно", – сказал представитель ГУР.
Юсов подчеркнул, что военные объекты россиян в Крыму являются абсолютно законными целями для Украины, а их поражение – абсолютно законные действия украинских сил безопасности и обороны.
"Что касается Крыма и что касается других временно оккупированных территорий – Украина будет в дальнейшем принимать все меры для деоккупации этих земель", – отметил разведчик.
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