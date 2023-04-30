Пожар в Севастополе. В ВСУ назвали подрыв логистики врага подготовкой к контрнаступлению

Подрыв логистики врага – это один из элементов подготовки Сил обороны к широкомасштабному наступлению. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя пожар на нефтебазе в Севастополе .

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"Сколько там [нефтепродуктов] было на самом деле – можем только догадываться по "фейерверку". Но то, что подорванная логистика врага – это одно из активных действий наших сил обороны, об этом мы говорим долгое время. Эта работа является подготовительной для широкомасштабного наступления, которое все ждут", – сказала она.

Гуменюк подтвердила заявление Генерального штаба о "панических слухах" в Севастополе.

"Очень большая степень тревожности и очень широкие потоки, направленные по всем маршрутам, куда можно выезжать. Даже среди военных, стационарно расположенных в постоянных пунктах базирования (как они себе считали), – их семьи эвакуируются", – сказала она.

Сам Черноморский флот уже давно переориентируется в сторону Новороссийска на Кубани, добавила Гуменюк.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

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Андрій Водяний

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