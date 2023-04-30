Генштаб ВСУ после пожара на нефтебазе в Севастополе заявил о "панических слухах" в городе
30.04.2023, 06:59
Пожар на нефтебазе в Севастополе (Фото: ресурс оккупантов)
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил, что в результате пожара на нефтебазе в Севастополе было уничтожено 10 резервуаров на 40 000 тонн.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"В результате вчерашнего масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью около 40 000 тонн. В связи с этим, городом распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны объектов", – сообщили военные в утренней сводке.
По информации Генштаба, российские военнослужащие в оккупированном Крыму начали писать рапорты на отпуск за пределами полуострова.
Он указывает, что эта нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России, которые, в том числе, наносили ракетные удары по мирным городам Украины.
В строительстве нигде не указано, что за пожаром на нефтебазе в Севастополе может стоять Украина.
- 29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.
Читайте также: Зеленский считает, что Украина вернет Крым во время наступления. Говорит, что россияне боятся ВСУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВСУ уничтожили 630 россиян, 15 единиц техники и восемь БПЛА за сутки – потери оккупантов 21.04.2023ВСУ: Россияне готовят срочников к обороне Крыма. На Донбассе оккупанты хотят дезертировать 20.04.2023Атака надводных дронов на бухту Черноморского флота в Севастополе: появилось видео ударов 24.03.2023
Последние новости
Комментарии