Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил, что в результате пожара на нефтебазе в Севастополе было уничтожено 10 резервуаров на 40 000 тонн.

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"В результате вчерашнего масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью около 40 000 тонн. В связи с этим, городом распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны объектов", – сообщили военные в утренней сводке

По информации Генштаба, российские военнослужащие в оккупированном Крыму начали писать рапорты на отпуск за пределами полуострова.

Он указывает, что эта нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России, которые, в том числе, наносили ракетные удары по мирным городам Украины.

В строительстве нигде не указано, что за пожаром на нефтебазе в Севастополе может стоять Украина.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

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Андрій Водяний

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