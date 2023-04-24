ВСУ спросили, смогут ли Patriot сбивать "Искандер" и "Кинжал". Ответ: Только бой покажет
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что только боевое применение покажет, смогут ли системы противовоздушной обороны Patriot сбивать баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, Patriot способны сбивать баллистические цели, однако они не сталкивались с "Искандерами" и "Кинжалами".
"Посмотрим, сможет ли он их сбить. Это покажет только реальный бой. Patriot — это одна из лучших систем ПВО в мире", — сказал Игнат.
Он отметил, что ожидаемый Украиной зенитно-ракетный комплекс SAMP-T также способен сбивать баллистику.
"Чем больше будет таких комплексов, тем больше будет направлений, где мы сможем отгонять российскую авиацию", — резюмировал он.
- Ранее министр обороны Алексей Резников официально подтвердил прибытие Patriot в Украину.
- Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Patriot прибыли в Украину от трех стран.
- Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Patriot помогут лучше прикрывать войска на фронте.
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