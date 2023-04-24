ВСУ спросили, смогут ли Patriot сбивать "Искандер" и "Кинжал". Ответ: Только бой покажет

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что только боевое применение покажет, смогут ли системы противовоздушной обороны Patriot сбивать баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, Patriot способны сбивать баллистические цели, однако они не сталкивались с "Искандерами" и "Кинжалами".

"Посмотрим, сможет ли он их сбить. Это покажет только реальный бой. Patriot — это одна из лучших систем ПВО в мире", — сказал Игнат.

Он отметил, что ожидаемый Украиной зенитно-ракетный комплекс SAMP-T также способен сбивать баллистику.

"Чем больше будет таких комплексов, тем больше будет направлений, где мы сможем отгонять российскую авиацию", — резюмировал он.