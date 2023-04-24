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ВСУ спросили, смогут ли Patriot сбивать "Искандер" и "Кинжал". Ответ: Только бой покажет

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 10:32
ВСУ спросили, смогут ли Patriot сбивать
Истребитель МиГ-31К и ракета "Кинжал" (Фото: EPA)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что только боевое применение покажет, смогут ли системы противовоздушной обороны Patriot сбивать баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, Patriot способны сбивать баллистические цели, однако они не сталкивались с "Искандерами" и "Кинжалами". 

"Посмотрим, сможет ли он их сбить. Это покажет только реальный бой. Patriot — это одна из лучших систем ПВО в мире", — сказал Игнат.

Он отметил, что ожидаемый Украиной зенитно-ракетный комплекс SAMP-T также способен сбивать баллистику.

"Чем больше будет таких комплексов, тем больше будет направлений, где мы сможем отгонять российскую авиацию", — резюмировал он.

Имеющиеся ранее в распоряжении Украины системы ПВО не имели возможностей сбивать баллистические ракеты. 
СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным германских военных, система Patriot покрывает территорию около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей, а система — поражать пять из них одновременно. В зависимости от модификации, ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

Читайте также: США объявили новый пакет помощи ВСУ на $2,6 млрд с боеприпасами для HIMARS и Patriot

Дмитро Гриниченко
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