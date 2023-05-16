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Ракетный удар по Киеву. Спасатели показали последствия и пожар в городе — фото с места

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16.05.2023, 09:53
Ракетный удар по Киеву. Спасатели показали последствия и пожар в городе — фото с места - Фото
Пожар в Киеве после ракетного удара (Фото: ГСЧС)

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали последствия падения обломков сбитых над Киевом ракет российских оккупантов. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба киевского управления ГСЧС.

Спасатели заявляют, что осколки сбитых ракет упали в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.

В Соломенском районе начался пожар, загорелись четыре автобуса и гараж площадью 200 кв. м. Также разрушено здание площадью 200 кв. м расположенное рядом. 

Повреждения в остальных районах несущественные. Потерпевших нет. 

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия атаковалаУкраину 18 ракетами, шесть из которых — это Х-47 "Кинжал". ПВО сбила все цели.

Военная администрация Киева сообщила, что атака была исключительной по своей плотности — максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.

  • Ночью 8 мая в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов". LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.
  • Под утро 13 мая под Хмельницким прогремели сильные взрывы. До этого был атакован Николаев.

Читайте также: Взрывы в Киеве. ПВО интенсивно отработала по российским ракетам – прошел "дождь обломков"

Дмитрий Гриниченко
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