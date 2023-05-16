Ракетный удар по Киеву. Спасатели показали последствия и пожар в городе — фото с места
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали последствия падения обломков сбитых над Киевом ракет российских оккупантов. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба киевского управления ГСЧС.
Спасатели заявляют, что осколки сбитых ракет упали в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.
В Соломенском районе начался пожар, загорелись четыре автобуса и гараж площадью 200 кв. м. Также разрушено здание площадью 200 кв. м расположенное рядом.
Повреждения в остальных районах несущественные. Потерпевших нет.
Военная администрация Киева сообщила, что атака была исключительной по своей плотности — максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.
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