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Новости | Россия пустила дроны-камикадзе — взрывы в Николаеве и на западе Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 04:58
Россия пустила дроны-камикадзе — взрывы в Николаеве и на западе Украины - Фото
Світанок в Україні (ілюстративне фото LIGA.net)

Под утро 13 мая в Хмельницкой области во время воздушной тревоги прогремели взрывы, которые слышали собеседники LIGA.net в областном центре и пригороде. Ранее оккупанты атаковали Николаев, вероятно, дронами-камикадзе Shahed-131/136: от ударов случились пожары и было попадание в гражданские объекты.

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в нескольких сообщениях с 01:53 ночи: "Тушим пожар. Как всегда твари стреляют в гражданские объекты. Все логично. Атаковали "Колбасу", потом "Нашу рябу", потом "Хлеб". Пожар также на 1-м этаже пятиэтажки жилой".

Мэр Николаева Александр Сенкевич добавил: "Пожар на предприятии – спасатели работают. Рядом пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах. Также есть повреждения в учебном заведении. Сейчас известно о трех пострадавших. Одного забрала скорая, двум оказали медицинскую помощь на месте".

К 03:00 Ким уточнил, что пожары потушены.

В 03:45 ночи Киевская военная областная администрация предупредила, что есть "угроза атаки враждебных БПЛА". "Силы ПВО работают по целям", – уточнили там. В 04:52 был дан отбой. 

Одиночный взрыв в Хмельницкой области прогремел примерно в 04:16 утра. Что это было – работа противовоздушной обороны или "прилет" дрона в объект, неизвестно. Официальных сообщений пока нет.

Ближе к 05:00 снова слышали несколько взрывов в Хмельницком.

05:08. В Хмельницкой ОВА подтвердили "взрывы в области". Их слышали и в первые минуты после пяти утра.

На 05:10 тревога только на западе страны и в Житомирской области.

05:17-05:25. Хмельницкую область продолжают атаковать: опять гремит.

Смотрите видео: Генерал Наев показал сбитые дроны РФ и новые машины для охотников за "шахедами"

Местные паблики сообщают о взрывах, которые были слышны во Львове примерно в 04:20 и позже, однако подтверждения этой информации у LIGA.net пока нет.

"Шахед" – дрон-камикадзе Shahed-131 или Shahed-136, изготовленный Ираном. В 2022 году Тегеран передал эти беспилотники России для войны против Украины: 12 сентября возле Купянска Харьковской области были впервые сбиты такие БПЛА. Видео, как российские террористы запускают "шахеды":

Как устроены и применяются "шахеды" (анимация: AiTelly):

  • Ночью 8 мая 2023 года в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов".
  • LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.
  • Такими атаками Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления.

Смотрите видео: Группа "вагнеровцев" проникла ночью в дом в Бахмуте. Артиллерия ВСУ долго не думала

Євген Пилипенко
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