В ночь с 11 на 12 мая на одном из участков фронта в Бахмуте Донецкой области аэроразведка и артиллеристы успешно отработали по одной из штурмовых групп российских оккупантов, которая передвигалась от здания к зданию и в очередном месте сбора "поймала" снаряд. Видео размещено в Facebook 127-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
Бойцы ТрО заметили при помощи гражданского дрона Mavic 3T, оснащенного тепловизором, перемещение вражеской группы, и оперативно передали координаты здания артиллерии 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады.
"Воины бригады действовали слажено и четко. Благодаря двум точным выстрелам вражеская группа была уничтожена. Гордимся, что аэроразведка и артиллерия общаются между собой лаконично и эффективно", – отметили в 127 бригаде.
Это видео распространил у себя в Telegram и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, ответственный за Бахмутское направление фронта.
- 11 мая 2023 года появилось видео, как украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов.
- 12 мая в Британии подтвердили, что передали ВСУ дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.
Смотрите также: "Бавовны" становится больше, или Как взрывается Россия: интерактивная карта
Комментарии