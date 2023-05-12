В ночь с 11 на 12 мая на одном из участков фронта в Бахмуте Донецкой области аэроразведка и артиллеристы успешно отработали по одной из штурмовых групп российских оккупантов, которая передвигалась от здания к зданию и в очередном месте сбора "поймала" снаряд. Видео размещено в Facebook 127-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

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Бойцы ТрО заметили при помощи гражданского дрона Mavic 3T, оснащенного тепловизором, перемещение вражеской группы, и оперативно передали координаты здания артиллерии 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

"Воины бригады действовали слажено и четко. Благодаря двум точным выстрелам вражеская группа была уничтожена. Гордимся, что аэроразведка и артиллерия общаются между собой лаконично и эффективно", – отметили в 127 бригаде.

Это видео распространил у себя в Telegram и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, ответственный за Бахмутское направление фронта.

11 мая 2023 года появилось видео, как украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов.

12 мая в Британии подтвердили, что передали ВСУ дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.

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