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Генерал Наев показал сбитые дроны РФ и новые машины для охотников за "шахедами" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 13:11
Видео: генерал Сергей Наев
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Командующий Объединенными силами Сергей Наев записал видео на фоне сбитых украинскими воинами российских беспилотников, а также новых внедорожников для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

"Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами севера и северо-запада Украины", – написал генерал, добавив, что новые машины оборудованы крупнокалиберными пулеметами и ПЗРК.

На ролике Наев также показывает вражеские беспилотники, которые сбили украинские военные.

Среди них: иранский дрон-камикадзе Shahed-136, российский БПЛА "Орлан-10", а также разведывательный дрон российского производства "ZALA".

  • 4 мая 2023 года над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов" с надписями "За Кремль", три попали в общежития.
  • 8 мая россияне атаковали Киев более 30 дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона уничтожила все БПЛА.

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе уничтожил российский танк, защищавшийся "мангалом" – видео

Мілана Головань
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Орлан-10Сергей НаеввойнадронБПЛАбеспилотникпзркShahed-136ZALA 421-16E
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