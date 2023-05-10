Командующий Объединенными силами Сергей Наев записал видео на фоне сбитых украинскими воинами российских беспилотников, а также новых внедорожников для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

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"Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами севера и северо-запада Украины", – написал генерал, добавив, что новые машины оборудованы крупнокалиберными пулеметами и ПЗРК.

На ролике Наев также показывает вражеские беспилотники, которые сбили украинские военные.

Среди них: иранский дрон-камикадзе Shahed-136, российский БПЛА "Орлан-10", а также разведывательный дрон российского производства "ZALA".

4 мая 2023 года над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов" с надписями "За Кремль", три попали в общежития.

8 мая россияне атаковали Киев более 30 дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона уничтожила все БПЛА.

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Мілана Головань

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