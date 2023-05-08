Силы обороны: Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления
08.05.2023, 14:25
Украинский военный (Фото: Силы ТрО ВСУ)
Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на подготовке к отражению будущего украинского контрнаступления и пытаются "максимально истощить и сковать оборонный потенциал Украины". Об этом сообщили в Military Media Center, медийной площадке Сил обороны.
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Как отметили военные, для достижения этой цели захватчики, в частности, активизировали использование баражирующих боеприпасов.
В Силах обороны указали, что по имеющейся информации россияне продолжают:
- перекидывание с территории РФ дополнительного вооружения, военной и специальной техники;
- накопление крылатых, баллистических ракет и ударных беспилотников;
- фортификационное оборудование оборонных позиций на временно оккупированных территориях Украины.
"На отдельных направлениях враг проводит наступательные действия в целях захвата новых территорий восточных регионов Украины", – добавили в Military Media Center.
- 28 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский лаконично прокомментировал предстоящее наступление Сил обороны для освобождения украинских территорий.
- 6 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о ситуации на фронте и подготовке к предстоящей деоккупации украинской территории.
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