UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Силы обороны: Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 14:25
Силы обороны: Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления - Фото
Украинский военный (Фото: Силы ТрО ВСУ)

Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на подготовке к отражению будущего украинского контрнаступления и пытаются "максимально истощить и сковать оборонный потенциал Украины". Об этом сообщили в Military Media Center, медийной площадке Сил обороны.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отметили военные, для достижения этой цели захватчики, в частности, активизировали использование баражирующих боеприпасов.

В Силах обороны указали, что по имеющейся информации россияне продолжают:

  • перекидывание с территории РФ дополнительного вооружения, военной и специальной техники;
  • накопление крылатых, баллистических ракет и ударных беспилотников;
  • фортификационное оборудование оборонных позиций на временно оккупированных территориях Украины.

"На отдельных направлениях враг проводит наступательные действия в целях захвата новых территорий восточных регионов Украины", – добавили в Military Media Center.

Читайте также: Зеленский собрал Ставку: говорили о снарядах и ракетах для ВСУ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война контрнаступление дрон-камикадзе Shahed
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 