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Зеленский собрал Ставку: говорили о снарядах и ракетах для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 13:15
Зеленский собрал Ставку: говорили о снарядах и ракетах для ВСУ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский 8 мая провел Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой обсуждалось состояние обеспечения украинских подразделений снарядами и ракетами. Об этом сообщили на сайте Офиса главы государства.

"Отдельно был заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов для нужд украинской армии в текущем году", – говорится в сообщении.

Как указали в ОП, участники заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских оккупантов и об их преодолении, обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

На Банковой также рассказали, что военные отчитались Зеленскому об оперативной ситуации на фронте и возможных планах захватчиков на ближайшее время.

"Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, а также состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой бригад", – добавили в Офисе президента.

  • 8 мая 2023 года Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая.

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Олег Васьків
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Владимир Зеленский боеприпасы война ставка ракеты
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