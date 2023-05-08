Зеленский собрал Ставку: говорили о снарядах и ракетах для ВСУ

Президент Владимир Зеленский 8 мая провел Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой обсуждалось состояние обеспечения украинских подразделений снарядами и ракетами. Об этом сообщили на сайте Офиса главы государства.

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"Отдельно был заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов для нужд украинской армии в текущем году", – говорится в сообщении.

Как указали в ОП, участники заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских оккупантов и об их преодолении, обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

На Банковой также рассказали, что военные отчитались Зеленскому об оперативной ситуации на фронте и возможных планах захватчиков на ближайшее время.

"Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, а также состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой бригад", – добавили в Офисе президента.

8 мая 2023 года Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая.

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Олег Васьків

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