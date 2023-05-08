Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая

С завтрашнего дня ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

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Такое решение глава государства аргументирует тем, что будет "правильно вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы".

"С завтрашнего дня 9 мая мы будем чтить наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, приближающее мир", – сказал он во время видеообращения.

Кроме того, Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается 8 мая сделать Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

7 мая 2023 представитель ГУР Андрей Юсов предположил, что на 9 мая россияне могут готовить провокации против Украины.

8 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что вероятность обострения на 9 мая остается, поскольку идет война.

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Мілана Головань

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