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Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 09:28
Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

С завтрашнего дня ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Такое решение глава государства аргументирует тем, что будет "правильно вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы".

"С завтрашнего дня 9 мая мы будем чтить наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, приближающее мир", – сказал он во время видеообращения.

Кроме того, Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается 8 мая сделать Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

  • 7 мая 2023 представитель ГУР Андрей Юсов предположил, что на 9 мая россияне могут готовить провокации против Украины.
  • 8 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что вероятность обострения на 9 мая остается, поскольку идет война.

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Мілана Головань
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Владимир Зеленский война 9 мая 8 мая день европы
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