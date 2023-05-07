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На 9 мая Россия может готовить провокации против Украины и Беларуси – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 10:52
На 9 мая Россия может готовить провокации против Украины и Беларуси – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

Российские оккупанты, возможно, готовят провокации на 9 мая – они могут совершить их против Украины и против Беларуси. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Как отметил представитель ГУР, Россия часто выбирает символические даты для совершения провокаций, поэтому 9 мая может не стать исключением.

"Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая", – отметил разведчик.

Юсов предположил, что россияне могут направить провокации и против беларусов – такая российская "операция под фальшивым флагом" может преследовать цель втянуть армию Беларуси в войну против Украины.

"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет", – подчеркнул представитель ГУР.

  • 2 мая Центр национального сопротивления сообщил, что подразделения армии России, дислоцирующиеся в Брянской и Курской области, получили украинскую военную форму и готовят провокации. 
  • 3 мая ЦНС предупредил, что более 300 российских оккупантов планируют осуществить провокацию в Брянской и Курской областях, чтобы дискредитировать украинскую армию.
Наталія Медведєва
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