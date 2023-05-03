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300 оккупантов из отрядов "Шторм" готовят провокации на границе – Центр нацсопротивления

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 14:01
300 оккупантов из отрядов
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Более 300 российских окупантов планируют осуществить провокацию в Брянской и Курской областях, чтобы дискредитировать украинскую армию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, российские военнослужащие, дислоцирующиеся в вышеупомянутых областях, получили украинскую военную форму.

"Не исключены террористические акты на территории РФ или имитация захвата заложников", – говорится в сообщении.

Операцией, по данным ЦНС, занимаются отряды "Шторм" (из состава 13 танкового полка и 1 мотострелкового полка первой танковой армии), прибывшие в регион накануне. Отряды сосредоточены в районе села Ивановское (Курская область), второй – Ямное (Брянская область). В каждом отряде до 160 человек.

"Мы публикуем эти данные, чтобы враг понимал, что нам известны его планы, и их реализация не приведет к желаемому в Москве результату", – отметили в Центре.

  • В конце февраля сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне под разными предлогами отбирают у украинцев паспорта, а затем передают эти документы членам своих диверсионно-разведывательных групп.

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Вадим Ребрина
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граница провокация цнс
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