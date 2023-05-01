Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти подчеркнул, что поддерживает военную помощь Украине, и заявил, что Россия должны вывести свои войска. Об этом Маккарти заявил во время на пресс-конференции в Израиле.

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Российский репортер заявил, что Маккарти не поддерживает отправку военной и финансовой помощи Украине, и начал задал свой вопрос на основе этого лживого утверждения.

"Я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине, – заявил Маккарти. – Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной, я также не поддерживаю убийство вами детей".

Спикер палаты представителей Конгресса США заявил, что Россий должна вывести свои войска из Украины.

"Вы должны уйти, – сказал Маккарти российскому репортеру. – Мы будем продолжать поддерживать, потому что весь мир видит происходящее таким, какое оно есть".

В октябре 2022 года во время парламентской предвыборной кампании Маккарти заявлял, что республиканцы готовы сократить предоставление помощи Украине, если получат контроль над Палатой представителей.

17 февраля 2023 года Маккарти выступил против резолюции об "усталости от Украины", которая требовала прекратить военную помощь.

Наталія Медведєва

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