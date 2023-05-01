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Спикер Конгресса жестко ответил россиянину: Я против убийства детей вашей страной – видео видео

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01.05.2023, 21:24
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Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти подчеркнул, что поддерживает военную помощь Украине, и заявил, что Россия должны вывести свои войска. Об этом Маккарти заявил во время  на пресс-конференции в Израиле.

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Российский репортер заявил, что Маккарти не поддерживает отправку военной и финансовой помощи Украине, и начал задал свой вопрос на основе этого лживого утверждения.

"Я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине, – заявил Маккарти.  – Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной, я также не поддерживаю убийство вами детей".

Спикер палаты представителей Конгресса США заявил, что Россий должна вывести свои войска из Украины.

"Вы должны уйти, – сказал Маккарти российскому репортеру. – Мы будем продолжать поддерживать, потому что весь мир видит происходящее таким, какое оно есть".

  • В октябре 2022 года во время парламентской предвыборной кампании Маккарти заявлял, что республиканцы готовы сократить предоставление помощи Украине, если получат контроль над Палатой представителей.
  • 17 февраля 2023 года Маккарти выступил против резолюции об "усталости от Украины", которая требовала прекратить военную помощь.
Наталія Медведєва
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Кевин МакКартивоенная помощьвойна
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