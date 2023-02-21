Оккупанты передают отобранные у украинцев паспорта членам диверсионных групп – ЦНС
На временно оккупированных территориях россияне под разными предлогами отбирают у украинцев паспорта, а потом передают эти документы членам своих диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, оккупанты ходят по домам местных жителей и требуют получать документацию прав собственности в соответствии с нормами российского законодательства, что возможно только при наличии российского гражданства. При этом украинские документы россияне изымают.
Паспорта также отбирают у попавших в застенки и не возвращают после освобождения.
"Россияне используют затем отобранные паспорта для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины", – говорится в сообщении.
- 16 февраля сообщалось, что россияне мобилизуют бездомных в Мариуполе, а на юге угрожают людям депортацией в РФ.
Комментарии