Оккупанты передают отобранные у украинцев паспорта членам диверсионных групп – ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне под разными предлогами отбирают у украинцев паспорта, а потом передают эти документы членам своих диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как отмечается, оккупанты ходят по домам местных жителей и требуют получать документацию прав собственности в соответствии с нормами российского законодательства, что возможно только при наличии российского гражданства. При этом украинские документы россияне изымают.

Паспорта также отбирают у попавших в застенки и не возвращают после освобождения.

"Россияне используют затем отобранные паспорта для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины", – говорится в сообщении.

16 февраля сообщалось, что россияне мобилизуют бездомных в Мариуполе, а на юге угрожают людям депортацией в РФ.

Наталія Медведєва

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