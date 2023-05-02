Россия готовит провокации на северной границе с Украиной – Центр сопротивления
Подразделения армии России, дислоцирующиеся в Брянской и Курской области, получили украинскую военную форму и готовят провокации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По информации местных жителей Брянской и Курской областей, которые сотрудничают с украинским подпольем, российские военнослужащие получили военную форму Вооруженных Сил Украины.
Как отмечается, такие действия указывают на то, что россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества и чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество и отвлечь внимание от преступлений России.
"Не исключены террористические акты на территории России, или имитация захвата заложников", – говорится в сообщении.
- В конце февраля сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне под разными предлогами отбирают у украинцев паспорта, а потом передают эти документы членам своих диверсионно-разведывательных групп.
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