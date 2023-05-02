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Россия готовит провокации на северной границе с Украиной – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 15:32
Россия готовит провокации на северной границе с Украиной – Центр сопротивления - Фото
Российские оккупанты (Фото: россми)

Подразделения армии России, дислоцирующиеся в Брянской и Курской области, получили украинскую военную форму и готовят провокации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации местных жителей Брянской и Курской областей, которые сотрудничают с украинским подпольем, российские военнослужащие получили военную форму Вооруженных Сил Украины. 

Как отмечается, такие действия указывают на то, что россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества и чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество и отвлечь внимание от преступлений России.

"Не исключены террористические акты на территории России, или имитация захвата заложников", – говорится в сообщении.

  • В конце февраля сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне под разными предлогами отбирают у украинцев паспорта, а потом передают эти документы членам своих диверсионно-разведывательных групп.

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Наталія Медведєва
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