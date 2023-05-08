В Минобороны рассказали, будет ли обострение на 9 мая
08.05.2023, 08:06
Анна Маляр (Фото: Facebook)
Невозможно предположить, будет ли обострение войны на девятое мая. Об этом в Telegram заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, "вероятность обострения будет всегда независимо от даты", поскольку продолжается война.
"То, что россияне любят даты и исторические параллели – да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились". Поэтому, обострение может быть, может не быть", – пояснила она.
Заместитель Резникова призвала украинцев всегда быть готовыми к коварству оккупантов и к обороне.
- 7 мая 2023 представитель ГУР Андрей Юсов предположил, что на 9 мая россияне могут готовить провокации против Украины.
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