UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Минобороны рассказали, будет ли обострение на 9 мая

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 08:06
В Минобороны рассказали, будет ли обострение на 9 мая - Фото
Анна Маляр (Фото: Facebook)

Невозможно предположить, будет ли обострение войны на девятое мая. Об этом в Telegram заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, "вероятность обострения будет всегда независимо от даты", поскольку продолжается война.

"То, что россияне любят даты и исторические параллели – да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились". Поэтому, обострение может быть, может не быть", – пояснила она.

Заместитель Резникова призвала украинцев всегда быть готовыми к коварству оккупантов и к обороне.

  • 7 мая 2023 представитель ГУР Андрей Юсов предположил, что на 9 мая россияне могут готовить провокации против Украины.

Читайте также: В Латвии запретили празднование 9 мая

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минобороны 9 мая Анна Маляр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 