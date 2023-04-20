UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Латвии запретили празднование 9 мая

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 18:31
В Латвии запретили празднование 9 мая - Фото
Сейм Латвии (Фото: Latvijas Republikas Saeima)

В Латвии Сейм 20 апреля в двух чтениях одобрил закон о запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе латвийского парламента.

Решение запрещает все публичные мероприятия, кроме тех, которые связаны с Днем Европы.

Как отмечает издание Delfi, ранее предполагалось, что Сейм одобрит решение, согласно которому в 2023 году 9 мая объявят Днем памяти пострадавших и погибших в войне РФ против Украины, как это было в 2022 году.

Однако Комиссия по правам человека и общественным делам разработала альтернативный законопроект о запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая, который парламент одобрил 20 апреля, информируют журналисты.

Законом установлено, что 9 мая на всей территории Латвии запрещено проводить массово-развлекательные и праздничные мероприятия, митинги и пикетирование в общественных местах. Если для проведения публичного мероприятия необходимо разрешение муниципалитета, муниципалитет его не выдаст.

Новый закон поддержали 79 депутатов, один воздержался, а вся фракция партии Стабильность и еще два парламентария не участвовали в голосовании.

СПРАВКА. В пояснительной записке говорится, что целью закона является защита интересов государства и общества, предотвращение беспорядков, защита здоровья и нравственности общества. Он призван не допустить угрозы и унижения ценностей Латвии как демократического и национального государства, в том числе раскола общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искаженного отражения исторических событий. Решение принято также в знак солидарности с народом Украины.

Читайте также: Полное военное поражение России отвечает интересам Латвии – глава МИД

Олег Васьків
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
закон Латвия 9 мая сейм
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 