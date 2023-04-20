В Латвии запретили празднование 9 мая
В Латвии Сейм 20 апреля в двух чтениях одобрил закон о запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе латвийского парламента.
Решение запрещает все публичные мероприятия, кроме тех, которые связаны с Днем Европы.
Как отмечает издание Delfi, ранее предполагалось, что Сейм одобрит решение, согласно которому в 2023 году 9 мая объявят Днем памяти пострадавших и погибших в войне РФ против Украины, как это было в 2022 году.
Однако Комиссия по правам человека и общественным делам разработала альтернативный законопроект о запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая, который парламент одобрил 20 апреля, информируют журналисты.
Законом установлено, что 9 мая на всей территории Латвии запрещено проводить массово-развлекательные и праздничные мероприятия, митинги и пикетирование в общественных местах. Если для проведения публичного мероприятия необходимо разрешение муниципалитета, муниципалитет его не выдаст.
Новый закон поддержали 79 депутатов, один воздержался, а вся фракция партии Стабильность и еще два парламентария не участвовали в голосовании.
- 10 апреля 2023 года в российском Белгороде и Курске решили отменить парад на 9 мая.
- 12 апреля во временно оккупированном Крыму российские захватчики отменили все массовые мероприятия на 9 мая.
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