В Латвии запретили празднование 9 мая

В Латвии Сейм 20 апреля в двух чтениях одобрил закон о запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе латвийского парламента.

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Решение запрещает все публичные мероприятия, кроме тех, которые связаны с Днем Европы.

Как отмечает издание Delfi, ранее предполагалось, что Сейм одобрит решение, согласно которому в 2023 году 9 мая объявят Днем памяти пострадавших и погибших в войне РФ против Украины, как это было в 2022 году.

Однако Комиссия по правам человека и общественным делам разработала альтернативный законопроект о запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая, который парламент одобрил 20 апреля, информируют журналисты.

Законом установлено, что 9 мая на всей территории Латвии запрещено проводить массово-развлекательные и праздничные мероприятия, митинги и пикетирование в общественных местах. Если для проведения публичного мероприятия необходимо разрешение муниципалитета, муниципалитет его не выдаст.

Новый закон поддержали 79 депутатов, один воздержался, а вся фракция партии Стабильность и еще два парламентария не участвовали в голосовании.

СПРАВКА. В пояснительной записке говорится, что целью закона является защита интересов государства и общества, предотвращение беспорядков, защита здоровья и нравственности общества. Он призван не допустить угрозы и унижения ценностей Латвии как демократического и национального государства, в том числе раскола общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искаженного отражения исторических событий. Решение принято также в знак солидарности с народом Украины.

10 апреля 2023 года в российском Белгороде и Курске решили отменить парад на 9 мая.

12 апреля во временно оккупированном Крыму российские захватчики отменили все массовые мероприятия на 9 мая.

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Олег Васьків

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