В Крыму оккупанты отменили все массовые гуляния на майские праздники

Во временно оккупированных Крыму и Севастополе парады и шествия на 9 мая проводится не будут "из соображений безопасности". Об этом заявил глава оккупационной администрации Сергей Аксенов, сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Радио свобода сообщает, что демонстрации отменили также и на 1 мая.

Ранее парады на 9 мая отменили в российских Курске и Белгороде.

13 марта белгородские Telegram-каналы распространили видео пуска российской ракеты, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300, которая сразу после старта пошла по неплановой траектории и упала где-то рядом.

11 апреля беспилотник с "неизвестным взрывным устройством" врезался в забор аэропорта имени Шухова в Белгороде.

Вадим Ребрина

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