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В Крыму оккупанты отменили все массовые гуляния на майские праздники

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 09:37
В Крыму оккупанты отменили все массовые гуляния на майские праздники - Фото
Фото: Радио Свобода

Во временно оккупированных Крыму и Севастополе парады и шествия на 9 мая проводится не будут "из соображений безопасности". Об этом заявил глава оккупационной администрации Сергей Аксенов, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Радио свобода сообщает, что демонстрации отменили также и на 1 мая.

  • Ранее парады на 9 мая отменили в российских Курске и Белгороде.
  • 13 марта белгородские Telegram-каналы распространили видео пуска российской ракеты, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300, которая сразу после старта пошла по неплановой траектории и упала где-то рядом.
  • 11 апреля беспилотник с "неизвестным взрывным устройством" врезался в забор аэропорта имени Шухова в Белгороде.
Вадим Ребрина
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Крым 9 мая
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