В Крыму оккупанты отменили все массовые гуляния на майские праздники
12.04.2023, 09:37
Фото: Радио Свобода
Во временно оккупированных Крыму и Севастополе парады и шествия на 9 мая проводится не будут "из соображений безопасности". Об этом заявил глава оккупационной администрации Сергей Аксенов, сообщают российские пропагандистские СМИ.
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Радио свобода сообщает, что демонстрации отменили также и на 1 мая.
- Ранее парады на 9 мая отменили в российских Курске и Белгороде.
- 13 марта белгородские Telegram-каналы распространили видео пуска российской ракеты, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300, которая сразу после старта пошла по неплановой траектории и упала где-то рядом.
- 11 апреля беспилотник с "неизвестным взрывным устройством" врезался в забор аэропорта имени Шухова в Белгороде.
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