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Неизвестный беспилотник со взрывчаткой 10 апреля атаковал аэропорт Белгорода – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 09:57
Неизвестный беспилотник со взрывчаткой 10 апреля атаковал аэропорт Белгорода – росСМИ - Фото
Аэропорт имени Шухова в Белгороде (Фото: российские Telegram-каналы)

В городе Белгород, из которого российская армия наносит удары по Украине, беспилотник с "неизвестным взрывным устройством" врезался в забор аэропорта имени Шухова. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Первыми об инциденте сообщили ресурсы Astra и BAZA. Они заявили, что взрыв произошел 10 апреля около 16:30 по Киеву.

По их информации, взрыв якобы повредил забор и кабель сигнализации аэропорта. Российские Telegram-каналы пишут, что обошлось без пострадавших, а криминалисты на месте происшествия изучают обломки БПЛА.

Официальную информацию российские ведомства не предоставляли, медиаматериалов и других доказательств инцидента тоже нет.

  • 14 марта 2023 года белгородские Telegram-каналы распространили видео пуска российской ракеты, которая сразу после старта пошла по неплановой траектории и упала где-то рядом.
  • 29 марта в Ростове раздался взрыв.

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Мілана Головань
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