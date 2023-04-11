Неизвестный беспилотник со взрывчаткой 10 апреля атаковал аэропорт Белгорода – росСМИ
11.04.2023, 09:57
Аэропорт имени Шухова в Белгороде (Фото: российские Telegram-каналы)
В городе Белгород, из которого российская армия наносит удары по Украине, беспилотник с "неизвестным взрывным устройством" врезался в забор аэропорта имени Шухова. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Первыми об инциденте сообщили ресурсы Astra и BAZA. Они заявили, что взрыв произошел 10 апреля около 16:30 по Киеву.
По их информации, взрыв якобы повредил забор и кабель сигнализации аэропорта. Российские Telegram-каналы пишут, что обошлось без пострадавших, а криминалисты на месте происшествия изучают обломки БПЛА.
Официальную информацию российские ведомства не предоставляли, медиаматериалов и других доказательств инцидента тоже нет.
- 14 марта 2023 года белгородские Telegram-каналы распространили видео пуска российской ракеты, которая сразу после старта пошла по неплановой траектории и упала где-то рядом.
- 29 марта в Ростове раздался взрыв.
Читайте также: В Белгороде и Курске отменили парад на 9 Мая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии