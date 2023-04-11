Неизвестный беспилотник со взрывчаткой 10 апреля атаковал аэропорт Белгорода – росСМИ

В городе Белгород, из которого российская армия наносит удары по Украине, беспилотник с "неизвестным взрывным устройством" врезался в забор аэропорта имени Шухова. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

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Первыми об инциденте сообщили ресурсы Astra и BAZA. Они заявили, что взрыв произошел 10 апреля около 16:30 по Киеву.

По их информации, взрыв якобы повредил забор и кабель сигнализации аэропорта. Российские Telegram-каналы пишут, что обошлось без пострадавших, а криминалисты на месте происшествия изучают обломки БПЛА.

Официальную информацию российские ведомства не предоставляли, медиаматериалов и других доказательств инцидента тоже нет.

14 марта 2023 года белгородские Telegram-каналы распространили видео пуска российской ракеты, которая сразу после старта пошла по неплановой траектории и упала где-то рядом.

29 марта в Ростове раздался взрыв.

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Мілана Головань

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