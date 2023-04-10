UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Белгороде и Курске отменили парад на 9 Мая

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 11:06
В Белгороде и Курске отменили парад на 9 Мая - Фото
Скриншот с видео

В российском Курске решили отменить парад на 9 Мая из соображений безопасности. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на губернатора области.

Ранее парад отменили также в Белгороде. Губернатор Гладков сказал, что такое решение принято, "чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".

В Москве, по сообщениям пропагандистов, парад пока решили не отменять.

  • 13 марта белгородские Telegram-каналы распространили видео пуска российской ракеты, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300, которая сразу после старта пошла по неплановой траектории и упала где-то рядом.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
9 мая курск парад Белгород
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 