В Белгороде и Курске отменили парад на 9 Мая

В российском Курске решили отменить парад на 9 Мая из соображений безопасности. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на губернатора области.

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Ранее парад отменили также в Белгороде. Губернатор Гладков сказал, что такое решение принято, "чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".

В Москве, по сообщениям пропагандистов, парад пока решили не отменять.

13 марта белгородские Telegram-каналы распространили видео пуска российской ракеты, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300, которая сразу после старта пошла по неплановой траектории и упала где-то рядом.

Вадим Ребрина

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