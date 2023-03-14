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Россияне нанесли удар по России: ракета С-300 упала рядом с местом пуска – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 13:35
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Белгородские Telegram-каналы распространили видео пуска российской ракеты, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300, которая сразу после старта пошла по неплановой траектории и упала где-то рядом.

По информации очевидцев, дефектная ракета "заискрила и как-то низко полетела".

В кадре не видно, где упал боеприпас к С-300, в жилой застройке или за ней.

Власти Белгородской области России традиционно ничего не сообщили о неудачном для оккупантов пуске, как это не раз бывало ранее.

СПРАВКА. Армия страны-террориста России с начала полномасштабного вторжения в начале 2022 года активно наносит ракетные удары по приграничным городам и поселкам. После перепрограммирования комплексов С-300/400 враг бьет противоракетами по объектам на земле – в Харькове, Запорожье, Николаеве, Краматорске и других городах, расположенных относительно недалеко от линии фронта. Сверхзвуковые ракеты ПВО ВСУ пока сбивать не может. Но ситуация вскоре должна поменяться.

Когда произошел инцидент, не уточняется.

По сообщениям в чатах местных каналов и в пабликах запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте, падение российской ракеты недалеко от места пуска произошло в ночь на 14 марта 2023 года.

Євген Пилипенко
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