Белгородские Telegram-каналы распространили видео пуска российской ракеты, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300, которая сразу после старта пошла по неплановой траектории и упала где-то рядом.
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По информации очевидцев, дефектная ракета "заискрила и как-то низко полетела".
В кадре не видно, где упал боеприпас к С-300, в жилой застройке или за ней.
Власти Белгородской области России традиционно ничего не сообщили о неудачном для оккупантов пуске, как это не раз бывало ранее.
СПРАВКА. Армия страны-террориста России с начала полномасштабного вторжения в начале 2022 года активно наносит ракетные удары по приграничным городам и поселкам. После перепрограммирования комплексов С-300/400 враг бьет противоракетами по объектам на земле – в Харькове, Запорожье, Николаеве, Краматорске и других городах, расположенных относительно недалеко от линии фронта. Сверхзвуковые ракеты ПВО ВСУ пока сбивать не может. Но ситуация вскоре должна поменяться.
Когда произошел инцидент, не уточняется.
По сообщениям в чатах местных каналов и в пабликах запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте, падение российской ракеты недалеко от места пуска произошло в ночь на 14 марта 2023 года.
- В начале 2023 года РФ ударила по Киеву из Брянской области ракетами С-400.
- В марте появилось видео, как спецназ СБУ дронами-камикадзе уничтожает российские ЗРК Тор-М2 и С-300ВМ.
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