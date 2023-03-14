Белгородские Telegram-каналы распространили видео пуска российской ракеты, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300, которая сразу после старта пошла по неплановой траектории и упала где-то рядом.

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По информации очевидцев, дефектная ракета "заискрила и как-то низко полетела".

В кадре не видно, где упал боеприпас к С-300, в жилой застройке или за ней.

Власти Белгородской области России традиционно ничего не сообщили о неудачном для оккупантов пуске, как это не раз бывало ранее.

Когда произошел инцидент, не уточняется.

По сообщениям в чатах местных каналов и в пабликах запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте, падение российской ракеты недалеко от места пуска произошло в ночь на 14 марта 2023 года.

Євген Пилипенко

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