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Спецназ СБУ дронами-камикадзе уничтожает российские ЗРК Тор-М2 и С-300ВМ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 18:05
Фото - скриншот с видео
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Служба безопасности Украины опубликовала снятое дронами видео, на котором воины Сил спецопераций  уничтожают зенитные ракетные комплексы оккупантов. 

В пояснении к видео ССО СБУ сообщают, что российские ЗРК Тор-М2 и С-300ВМ были уничтожены ударами дронов-камикадзе и что "в ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего возмездия, чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику".

Смотрите также: Спецназовцы СБУ уничтожили вражескую систему "Солнцепек" в момент ее залпа — видео 

Сергій Бережний
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сбуС-300зрк торсилы спецоперацийдроны-камикадзе
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