Служба безопасности Украины опубликовала снятое дронами видео, на котором воины Сил спецопераций уничтожают зенитные ракетные комплексы оккупантов.

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В пояснении к видео ССО СБУ сообщают, что российские ЗРК Тор-М2 и С-300ВМ были уничтожены ударами дронов-камикадзе и что "в ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего возмездия, чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику".

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Сергій Бережний

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