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Спецназовцы СБУ уничтожили вражескую систему "Солнцепек" в момент ее залпа — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 19:26
Видео: СБУ
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Служба безопасности показала, как воины Центра спецопераций "А" FPV-дроном сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

На видео с дрона показано обнаружение работы вражеской огнеметной системы "Солнцепек". Прямо в момент ее залпа спецназовцы СБУ уничтожили российскую технику FPV-дроном.

"Вторая армия мира" осталась еще без одного "аналоговнет", — говорится в сообщении.

На видео не указано, где именно произошла успешная ликвидация "Солнцепека".

  • 4 февраля 2023 года Силы обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и четыре вражеских беспилотника типа "Орлан-10".
  • На 14 февраля 72 бригада сделала украинцам "подарок" и уничтожила еще один "Солнцепек".

Смотрите также: Бойцы 128 бригады ВСУ уничтожили новейший комплекс РЭБ "Палантин" – видео удара

Мілана Головань
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