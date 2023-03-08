Служба безопасности показала, как воины Центра спецопераций "А" FPV-дроном сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

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На видео с дрона показано обнаружение работы вражеской огнеметной системы "Солнцепек". Прямо в момент ее залпа спецназовцы СБУ уничтожили российскую технику FPV-дроном.

"Вторая армия мира" осталась еще без одного "аналоговнет", — говорится в сообщении.

На видео не указано, где именно произошла успешная ликвидация "Солнцепека".

4 февраля 2023 года Силы обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и четыре вражеских беспилотника типа "Орлан-10".

На 14 февраля 72 бригада сделала украинцам "подарок" и уничтожила еще один "Солнцепек".

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Мілана Головань

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