Силы обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" – Генштаб
04.02.2023, 07:18
Российский огнемет Солнцепек (Скриншот видео)
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 4 февраля.
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Как отмечается, авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожено четыре вражеских беспилотника типа "Орлан-10".
Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и одну тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".
- 3 февраля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несли большие потери.
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