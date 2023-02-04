Силы обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" – Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 4 февраля.

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Как отмечается, авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожено четыре вражеских беспилотника типа "Орлан-10".

Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и одну тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

3 февраля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несли большие потери.

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Наталія Медведєва

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