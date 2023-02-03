Нацгвадия уничтожила "Иглой" российский штурмовик Су-25 под Бахмутом

Вчера, 2 февраля, бойцы Нацгвардии уничтожили российский самолет Су-25 в районе Бахмута, сообщает пресс-служба НГУ.

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В сообщении сказано, что 2 февраля в 11:55 на юго-восточной окраине Бахмута бойцы Нацгвардии обнаружили два российских самолета Су-25 на расстоянии 3 км. Стрелок-зенитчик ПЗРК "Игла-1" захватил цель и совершил пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен.

В Нацгвардии отметили, что россияне активно используют бронированный дозвуковой штурмовик при уничтожении наземных целей и наносят с помощью Су-25 удары по украинским позициям и населенным пунктам.

В сегодняшней сводке Генштаба сообщалось, что за сутки россияне потеряли один самолет, два РСЗО, четыре танка, другую технику и 840 военных убитыми.

Генштаб сообщает, что даже неся большие потери, российские оккупанты не прекращают наступательных действий на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

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Оксана Житнюк

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