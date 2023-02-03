Даже неся большие потери, российские оккупанты не прекращают наступательных действий уже на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Об этом в 06:32 утра сообщил Генштаб.

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За сутки Силы обороны отразили атаки врага в районах Стельмаховки, Невского и Белогоровки Луганской области, а также Верхнекаменского, Николаевки, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского и Курдюмовки Донецкой области.

За прошедшие 24 часа россияне нанесли четыре ракетных удара, два из них – по гражданской инфраструктуре Краматорска, и еще пять авиационных ударов. Также совершено более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня ВС РФ по гражданским объектам в Херсонской и Николаевской области.

Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления врага и три района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов россиян. Уничтожен беспилотник "Мерлин".

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Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях.

Аэроразведка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ показала, как оккупанты "неудачно сходили в атаку":

2 февраля президент провел Ставку верховного главнокомандующего: впервые в двойном формате; особо значимые вопросы обсуждены в узком кругу.

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Євген Пилипенко

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