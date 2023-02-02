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Россияне нанесли новый удар по Краматорску

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 12:45
Россияне нанесли новый удар по Краматорску - Фото
После удара 1 февраля (фото – ДонОВА)

2 февраля, на следующий день после удара ракетой по четырехэтажному жилому дому в Краматорске, страна-террорист Россия нанесла новый удар по городу в Донецкой области. Об обстреле сообщил в Telegram мэр Александр Гончаренко.

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"Опять удар по Краматорску. Сидите в укрытиях", – призвал он жителей и гостей города.

В местных пабликах выкладывают фото "гриба" дыма над жилой застройкой в старой части города.

Новость будет обновлена по мере поступления информации.

  • К утру 2 февраля из-под завалов дома в Краматорске достали тела уже трех погибших. Травмированы 18 человек, из них восемь госпитализованы (двое в тяжелом состоянии).
Євген Пилипенко
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краматорск
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