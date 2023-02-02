Ракетный удар россиян по Краматорску. Из-под завалов дома достали тела трех погибших

К утру 2 февраля из-под завалов многоэтажного жилого дома в Краматорске, куда накануне попала российская ракета, достали тела трех погибших. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и ГСЧС.

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В Краматорске в результате ракетного удара разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда, загорелись припаркованные во дворе автомобили.

Спасатели деблокировали тела трех погибших и спасли двух человек.

Травмирован 21 человек (из них восемь человек госпитализированы).

По информации Кириленко, под завалами могут оставаться еще по меньшей мере два человека.

1 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты активно ведут разведку и готовятся к наступлению на отдельных направлениях.

В ГУР заявляют, что Украина находится в преддверии очень активной фазы войны.

В Минобороны сообщили, что россияне пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении.

Наталія Медведєва

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