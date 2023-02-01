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Украина находится в преддверии очень активной фазы войны – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 11:38
Украина находится в преддверии очень активной фазы войны – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

Украина находится в преддверии очень активной фазы войны, которую развязала против украинского государства Россия. Об этом сказал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Freedom.

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По словам Юсова, сейчас россияне продолжают наступательные действия, потому что усиливается международная поддержка Украины, в том числе оборонная.

"Скоро уже следующий Рамштайн, где будут очередные новости о поддержке Украины. Поэтому частично мобилизованных, а также преступников из Вагнера и других так называемых частных военных компаний продолжают бросать на штурмовые действия", – сказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что Силы обороны, в отличие от оккупантов, воюют умением, а не числом, поэтому потери врага гораздо выше, чем у украинской армии.

"К сожалению, есть потери и у нас", – сказал Юсов.

Спикер ГУР заверил, что мастерство и мотивация украинских воинов, плюс техника и вооружения, как отечественные, так и помощь от международных партнеров – это то, что в конечном итоге переломит и ход этих наступательных действий.

"Мы находимся в преддверии очень активной фазы. Февраль и март – это будут очень активные действия", – сказал Юсов.

Читайте также: Наступление неизбежно: что готовит российско-украинская война в феврале

Наталія Медведєва
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война гур андрей юсов
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