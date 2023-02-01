UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 21:49
Россияне пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: Facebook Ганни Маляр)

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, и сейчас россияне пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Она отметила, что армия РФ предпринимает "мощные попытки" прорвать оборону украинских сил.

"Несмотря на большие потери, российские захватчики продолжают наступательные действия также на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. Что это значит простыми словами? Идет война. Жестокая и ожесточенная", – заявила Маляр.

Она подчеркнула, что российские войска активно пытаются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, но ВСУ защищают каждый сантиметр украинской земли в условиях преимущества армии РФ в количестве живой силы и вооружения.

По ее словам, Украина сейчас использует все свои ресурсы "по максимуму и даже больше" при попытках отбивать атаки россиян и удержать оборону.

Читайте также: Данилов: РФ готовится к максимальной эскалации, не исключаем ничего в ближайшие 2-3 недели

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Анна Маляр лиманское направление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 