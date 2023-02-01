Россияне пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении – Минобороны

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, и сейчас россияне пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

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Она отметила, что армия РФ предпринимает "мощные попытки" прорвать оборону украинских сил.

"Несмотря на большие потери, российские захватчики продолжают наступательные действия также на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. Что это значит простыми словами? Идет война. Жестокая и ожесточенная", – заявила Маляр.

Она подчеркнула, что российские войска активно пытаются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, но ВСУ защищают каждый сантиметр украинской земли в условиях преимущества армии РФ в количестве живой силы и вооружения.

По ее словам, Украина сейчас использует все свои ресурсы "по максимуму и даже больше" при попытках отбивать атаки россиян и удержать оборону.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты активно ведут разведку и готовятся к наступлению на отдельных направлениях.

В ГУР заявляют, что Украина находится в преддверии очень активной фазы войны.

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Оксана Житнюк

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