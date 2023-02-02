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"Гвардия наступления". МВД начало формировать штурмовые бригады

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 23:44
Фото з сайту Гвардія наступу

Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий. Об этом в эфире телемарафона заявил исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко.

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Он заявил, что сейчас начинается новый этап войны – этап, когда Украине пора деоккупировать от россиян свои территории.

"Решение создать штурмовые бригады было принято нашими работниками, у которых достаточно ярости, чтобы бить врага. Многие наши военнослужащие, защищавшие и защищающие нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение - всех желающих, кто является патриотом, потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады", – сказал Клименко.

Он подчеркнул, что формирование подразделений уже началось. "Костяк" будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.

"В первую очередь это люди, прошедшие горнило 2014-2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году. Часть из них ранена. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев", – отметил Клименко.

Чтобы присоединиться к "Гвардии наступления", нужно подать анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все комплектующиеся бригады. Можно выбрать бригаду, в которой хочешь служить. Или другой вариант – позвонить на горячую линию (080 010 00 20), где можно проконсультироваться и узнать, куда прийти. Также можно подать анкету через Центры предоставления административных услуг, перечень ЦНАПов есть на сайте.

Записаться можно онлайн, заполнив анкету, в течение часа перезвонит оператор и скажет, в какой рекрутинговый пункт прийти, их по Украине уже более 140. Адреса этих пунктов есть на сайте МВД.

На сайте "Гвардии наступления" сказано, что основа новых бригад – офицеры и солдаты, имеющие большой боевой опыт. Добровольцам предлагают присоединиться к штурмовым бригадам МВД, которые будут освобождать Донецк, Луганск и другие временно оккупированные территории вместе с Крымом.

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Оксана Житнюк
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Игорь Клименко война мвд гвардия наступления штурмовая бригада
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