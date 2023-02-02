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У ВСУ "очень большие сомнения", что РФ возьмет Донбасс к марту: Таких приказов было штук 7

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 16:38
У ВСУ
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сомневается в реалистичности планов оккупантов захватить весь Донбасс до марта по приказу российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал в ходе брифинга в Military Media Center в четверг.

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"Таких приказов на моей памяти уже было штук семь – враг подгонял под разные даты свои желания взять наши земли. Здесь надо обращать внимание больше не на его приказ, а на сплоченность украинской нации", – сказал спикер ВСУ.

Череватый считает, что залогом победы являются профессионализм украинских войск в сочетании с качественной военной техникой, предоставленной западными партнерами, а не желание РФ приурочить к каким-либо датам захват украинских земель.

Он также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения армия РФ задействовала под Киевом и на востоке свои лучшие подразделения десантных войск, Росгвардии, морпехов, ГРУ, лучшие мотопехотные части – и они все были разбиты.

"У меня есть очень большие сомнения, что за такой маленький срок, постоянно пребывая в боях, они смогли собрать настолько мощную группировку, которая добьется того, о чем мы говорим", – сказал Череватый.

Комментируя активизацию российских войск на Донбассе, Череватый подчеркнул, что за последние сутки наибольшую концентрацию огня россияне сосредоточили на Лиманском направлении – там было 384 обстрела и 20 боестолкновений.

  • В ГУР сообщили, что Путин отдал приказ захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта. Украинская разведка считает, что это нереалистичная задача.

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Оксана Житнюк
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война Донбасс владимир путин приказ Сергей Череватый
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