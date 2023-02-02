Хватит ли сил для новой обороны Киева, зависит от того, что соберут в Беларуси – Павлюк

Будет ли достаточно для обороны Киева сформированных на этом направлении сил и средств ВСУ при возможном новом наступлении врага, зависит от того, какую группировку войск создадут в Беларуси российские оккупанты. Об этом РБК-Украина рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк.

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Генерал-лейтенант заверил, что военные изучили все вопросы и проблемы, которые были на 24 февраля 2022 года.

Были проанализированы все направления, по которым двигался противник, – и это все учтено при построении линий обороны, создано "несколько мощных оборонительных рубежей" вокруг Киева, по Киевской области и вплоть до границы.

"Создана система и разведки, и противовоздушной обороны. Подготовлены позиции, установлены долговременные фортификационные сооружения, укрытия для личного состава, командно-наблюдательные пункты. Совершено минирование местности, которая может быть использована противником для продвижения. Вдоль границы обустроены минные заграждения, завалы, рвы и прочее, – это ослабит движение наступательной группировки и позволит уничтожить его еще на границе", – перечислил Павлюк.

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Командующий подчеркнул, что военные "системно работают" над тем, чтобы в случае повторного вторжения дальше границы противник не прошел. Более того, у всех батальонов уже есть опыт боевых действий, напомнил он.

"Подходящие силы и средства мы держим здесь постоянно и готовы к таким действиям врага. Будет ли их достаточно – зависит от того, какая группировка будет создана на территории Беларуси. Тогда можно будет оценить. Сейчас у нас есть силы и средства, которые могут сдержать российско-беларуские войска", – ответил он на вопрос об этом.

Пока что, добавил Павлюк, на киевском направлении разведка не видит группировки, которая могла бы угрожать наступлением. Он отметил, что ее могут создать, но на это уйдет по меньшей мере два-три месяца – это минимальный срок.

Командование не исключает, что такое наступление возможно, отметил генерал-лейтенант, потому что основная задача агрессора – захватить и сменить власть в Украине, и пока она не будет выполнена, РФ не сможет полностью контролировать страну.

"Поэтому это направление мы не исключаем из перечня угрожающих", – повторил он.

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Євген Пилипенко

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