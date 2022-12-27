Беларусь. Украина укрепляет границу, минирует местность и готова ко всем сценариям – ГПСУ

Пограничники не фиксируют перемещения техники РФ и Беларуси вдоль границы или создания необходимых для вторжения ударных группировок, однако Силы обороны готовы ко всем сценариям и укрепляют оборону. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в ходе брифинга 27 декабря.

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Комментируя ситуацию на границе с Беларусью, Демченко подчеркнул, что она полностью контролируемая, хоть и "несколько напряженная", особенно в информационном поле.

По его словам, беларуские подразделения, как и ранее, находятся на укреплении границы с Украиной, однако ни количество, ни характер их действий не меняются, и происходят ротации.

"Беларусь и Россия постоянно нагнетают ситуацию, делая акцент на этом направлении. Это делается путем демонстрации общих мероприятий подготовки этих подразделений, в том числе маневрами по перемещению техники, проверкой боеготовности подразделений вооруженных сил Беларуси и продолжением наращивания региональной группировки войск так называемого союзного государства", – сказал Демченко.

При этом, как подчеркнул спикер ГПСУ, на данный момент не наблюдается создания необходимой наступательной группировки, которая была бы готова прямо сейчас совершить вторжение на территорию Украины.

По его словам, подразделения Госпогранслужбы и других структур Сил обороны Украины, которые находятся у границы, готовы к любым сценариям, и для усиления обороны выполняется ряд необходимых мер вдоль всей границы – от Волыни до Черниговской области.

"ГПСУ уже нарастила оборонные позиции по линии границы и приграничью, работы по инженерно-фортификационному укреплению продолжаются. Подразделения всех Сил обороны постоянно отрабатывают мероприятия по взаимодействию, проводится минирование местности на самых угрожающих направлениях. Усиливается система видеонаблюдения и дистанционного контроля. Для мониторинга границы используются беспилотники", – рассказал Демченко.

Он добавил, что за все это время пограничники не фиксировали перемещения ни военной техники, ни личного состава РФ или Беларуси вдоль границы.

Российские пропагандисты разгоняют тезис о повторном вторжении из Беларуси, но Генштаб не видит наступательных группировок.

20 декабря Наев заявил, что угроза из Беларуси постепенно растет. Но сейчас потенциала РФ в этой стране хватит лишь на тактические действия с ограниченными целями.

Несколько дней назад три российских батальона получили команду выдвинуться к границе с Украиной со стороны Беларуси, однако ранее начальник ГУР Буданов предупреждал, что Россия может делать "карусели" с перевозкой войск, чтобы держать в напряжении украинские силы.

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Оксана Житнюк

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