Беларусь. РФ отправила в сторону Украины три батальона, Буданов предупреждал о "каруселях"
Три российских батальона получили команду выдвинуться к границе с Украиной со стороны Беларуси, сообщил командующий Объединенными силами генерал Сергей Наев. Россия может делать "карусели" с перевозкой войск, чтобы держать в напряжении украинские силы, предупреждал ранее начальник ГУР Кирилл Буданов.
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По словам Наева, в Беларуси проводят проверку 2-ой мотострелковой дивизии 1-ой танковой армии РФ.
"В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины", – сказал он.
При этом Буданов отмечал, что Россия устраивает "карусели" – подвозит в сторону Украины военных, а затем увозит обратно. По его словам, РФ хочет держать в напряжении украинские силы на севере, чтобы их не перебрасывали на другие направления.
Сейчас нет признаков неминуемости вторжения РФ с севера, говорит Буданов. А Генштаб не видит признаков формирования ударных группировок в Беларуси.
Наев добавил, что у северных границ силы обороны Украины отработали противодействие высадке десанта и диверсантов, нанесение ударов из минометов и артиллерии, взятие врага в кольцо, переправу через водные преграды, отбитие массированных ударов БПЛА и полное уничтожение врага.
Также прошла тренировка по обороне одного из объектов критической инфраструктуры в Киевской области.
- Главком ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что РФ снова попытается захватить Киев. По его прогнозу, Россия пытается собрать 200 000 мобилизованных, но даже 1 млн не даст ей выиграть.
- 20 декабря Наев заявил, что угроза из Беларуси постепенно растет. Но сейчас потенциала РФ в этой стране хватит лишь на тактические действия с ограниченными целями.
- Российские пропагандисты разгоняют тезис о повторном вторжении из Беларуси, но Генштаб не видит наступательных группировок.
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