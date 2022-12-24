Беларусь. РФ отправила в сторону Украины три батальона, Буданов предупреждал о "каруселях"

Три российских батальона получили команду выдвинуться к границе с Украиной со стороны Беларуси, сообщил командующий Объединенными силами генерал Сергей Наев. Россия может делать "карусели" с перевозкой войск, чтобы держать в напряжении украинские силы, предупреждал ранее начальник ГУР Кирилл Буданов.

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По словам Наева, в Беларуси проводят проверку 2-ой мотострелковой дивизии 1-ой танковой армии РФ.

"В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины", – сказал он.

СПРАВКА. Мотострелковый батальон РФ – порядка 500 человек. Танковый – около 230.

При этом Буданов отмечал, что Россия устраивает "карусели" – подвозит в сторону Украины военных, а затем увозит обратно. По его словам, РФ хочет держать в напряжении украинские силы на севере, чтобы их не перебрасывали на другие направления.

Сейчас нет признаков неминуемости вторжения РФ с севера, говорит Буданов. А Генштаб не видит признаков формирования ударных группировок в Беларуси.

Наев добавил, что у северных границ силы обороны Украины отработали противодействие высадке десанта и диверсантов, нанесение ударов из минометов и артиллерии, взятие врага в кольцо, переправу через водные преграды, отбитие массированных ударов БПЛА и полное уничтожение врага.

Также прошла тренировка по обороне одного из объектов критической инфраструктуры в Киевской области.

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Марко Сировой

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