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Пропаганда начала разгонять "наступление из Беларуси". Генштаб: Группировок для этого нет

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 12:02
Пропаганда начала разгонять
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Российские пропагандисты начали разгонять фейк о наступлении оккупантов из Беларуси в ближайшие дни. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявлял — наступательных группировок нет. Об этом сообщали в сводке Генштаба 23 декабря. 

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Военные заявляли, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Из военной активности в Беларуси были только данные о проверке приписного состава военкоматами РБ. 

Недавно командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявлял, что сегодняшнего потенциала врага в Беларуси "достаточно для создания угрозы против Украины и проведения тактических действий с ограниченными целями".

На фейки пропагандистов также отреагировала советница главы Офиса президента Дарья Заривная, которая заявила, что подобные вбросы делаются через "откровенно зашкваренных персонажей", а также запускают слухи в социальных сетях со ссылкой на "знакомого военного". 

Заривная заявила, что ответ на подобные фейки — это готовность Вооруженных Сил Украины. 

"Слушайте только официальных спикеров. Противник хочет влиять на ваши нервы накануне праздничных дней, не надо давать ему шансов на успех", — резюмировала она. 

Читайте также: РФ может создать ударную группировку в Беларуси зимой. Там будут мобилизованные — Резников

Дмитро Гриниченко
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война беларусь пропаганда дезинформация офис президента
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