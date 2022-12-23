Пропаганда начала разгонять "наступление из Беларуси". Генштаб: Группировок для этого нет
Российские пропагандисты начали разгонять фейк о наступлении оккупантов из Беларуси в ближайшие дни. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявлял — наступательных группировок нет. Об этом сообщали в сводке Генштаба 23 декабря.
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Военные заявляли, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Из военной активности в Беларуси были только данные о проверке приписного состава военкоматами РБ.
Недавно командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявлял, что сегодняшнего потенциала врага в Беларуси "достаточно для создания угрозы против Украины и проведения тактических действий с ограниченными целями".
На фейки пропагандистов также отреагировала советница главы Офиса президента Дарья Заривная, которая заявила, что подобные вбросы делаются через "откровенно зашкваренных персонажей", а также запускают слухи в социальных сетях со ссылкой на "знакомого военного".
Заривная заявила, что ответ на подобные фейки — это готовность Вооруженных Сил Украины.
"Слушайте только официальных спикеров. Противник хочет влиять на ваши нервы накануне праздничных дней, не надо давать ему шансов на успех", — резюмировала она.
- 19 декабря, на фоне заявлений военно-политического руководства Украины о возможном новом наступлении оккупантов из Беларуси, в Минске встретились диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко.
- Соединенные Штаты обещают "должным образом" отреагировать на действия Лукашенко, если он окажет "дополнительную" помощь российским оккупантам в их войне против Украины.
- Лукашенко на данный момент не готов принять участие в полномасштабном вторжении в Украину, поскольку это решение было бы самоубийственным для его режима, заявили в ГУР.
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