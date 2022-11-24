Российские войска больше не дойдут до пригородов Киева, но цели Путина все те же – Кличко

Киевский мэр Виталий Кличко убежден, что вариант, когда сдерживать российские войска снова придется в пригороде Киева, уже не повторится, но расслабляться не стоит. Об этом он заявил в интервью ВВС News Україна.

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"Я убежден, что такой вариант событий уже не повторится, когда орки агрессора стояли в пригороде Киева", – сказал он.

Кличко сообщил, что, по информации от военных, столица и север в целом сейчас "подготовлены гораздо лучше, гораздо больше людей уже имеют навыки, оборудование, вооружение, и такого не повторится ни при каких условиях".

При этом, предостерег мэр, пока война не закончилась, нужно исходить из того, что, "вероятно, такое нападение на Киев возможно: не только атаки ракетами, дронами, но также военная операция с целью захвата Киева".

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Кличко признался, что для него и многих "было шоком, что после двух месяцев тренировок и учеб на белорусской границе они [оккупанты] почти за сутки дошли до Киева, и власти/военные готовились к уличным боям в столице.

"Не хочу нагонять панику, но цель агрессора, цель России, цель Путина – захватить всю Украину. И не секрет, что город Киев является и остается ключевой составляющей в их планах. Они его хотят захватить. Поэтому расхолаживаться ни в коем случае не нужно", – отметил он.

Наступление российских войск на Киев закончилось провалом планов Кремля спустя месяц после вторжения 24 февраля 2022 года. Москва отвела войска, оставив после себя свидетельства многочисленных военных преступлений. 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

Євген Пилипенко

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