UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские войска больше не дойдут до пригородов Киева, но цели Путина все те же – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 11:45
Российские войска больше не дойдут до пригородов Киева, но цели Путина все те же – Кличко - Фото
Виталий Кличко (скриншот)

Киевский мэр Виталий Кличко убежден, что вариант, когда сдерживать российские войска снова придется в пригороде Киева, уже не повторится, но расслабляться не стоит. Об этом он заявил в интервью ВВС News Україна.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я убежден, что такой вариант событий уже не повторится, когда орки агрессора стояли в пригороде Киева", – сказал он.

Кличко сообщил, что, по информации от военных, столица и север в целом сейчас "подготовлены гораздо лучше, гораздо больше людей уже имеют навыки, оборудование, вооружение, и такого не повторится ни при каких условиях".

При этом, предостерег мэр, пока война не закончилась, нужно исходить из того, что, "вероятно, такое нападение на Киев возможно: не только атаки ракетами, дронами, но также военная операция с целью захвата Киева".

Читайте также: Кличко о "худшем сценарии": Было бы хорошо, чтобы люди имели договоренности в пригороде

Кличко признался, что для него и многих "было шоком, что после двух месяцев тренировок и учеб на белорусской границе они [оккупанты] почти за сутки дошли до Киева, и власти/военные готовились к уличным боям в столице.

"Не хочу нагонять панику, но цель агрессора, цель России, цель Путина – захватить всю Украину. И не секрет, что город Киев является и остается ключевой составляющей в их планах. Они его хотят захватить. Поэтому расхолаживаться ни в коем случае не нужно", – отметил он.

Наступление российских войск на Киев закончилось провалом планов Кремля спустя месяц после вторжения 24 февраля 2022 года. Москва отвела войска, оставив после себя свидетельства многочисленных военных преступлений. 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война киев виталий кличко вторжение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 