Кличко о "худшем сценарии": Было бы хорошо, чтобы люди имели договоренности в пригороде
Киевляне должны самостоятельно подумать о том, как им будет лучше "пересидеть" период полного блекаута в столице, если такой случится из-за ракетных ударов страны-террориста РФ. Мэр города Виталий Кличко советует горожанам, в случае чего, провести эти дни в пригороде и области, пишет ВВС News Україна.
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Кличко попросил киевлян "сделать моделирование различных сценариев и быть готовыми", и на всякий случай, "это не помешает, если у вас будут запасы технической и питьевой воды дома, продуктов питания, теплых вещей".
"Обязательно нужно такие вещи сделать. Это исключительно потому, что мы проговариваем разные сценарии, самый плохой сценарий, когда не будет вообще тепло-, водо- и электроснабжения. И сегодня мы делаем все, чтобы этого [полного блекаута] не произошло", – сказал он.
На случай, если российские оккупанты временно добьются своего – надолго обесточат Киев, разрушив системы тепло-, водо- и электроснабжения, Кличко призывает людей заранее подумать над вариантами действий.
"Было бы неплохо, чтобы каждый имел уже договоренности в пригороде Киева с друзьями, знакомыми, у кого там домик есть, чтобы просчитать такой сценарий, если там есть теплоснабжение, печь и вода, чтобы определенное время провести там", – сказал он.
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В таком случае, сказал он, "эвакуация не предусмотрена".
"И вообще, куда нас эвакуировать? Но если мы можем найти более удобные места, где мы могли бы определенное время провести – это другое дело", – добавил он.
Кличко напомнил, что цель врага – "чтобы у нас была паника, депрессия, чтобы мы все взяли и эвакуировались, уехали все куда-то в Европу и оставили им пустую территорию": "Этого не будет, мы не будем бежать. Могу вас уверить. Это наша страна, это наши дома, это наши города".
По словам мэра, в столице сделаны запасы мазута для теплоснабжения, пищи, воды, подготовлены пункты обогрева, где люди могут провести некоторое время в тепле, получить помощь, зарядить телефоны и пауэрбанки, получить доступ к интернету.
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