Полный блекаут в Киеве теоретически возможен, но он был бы недолгим – ДТЭК

Атаки россиян на объекты энергетической инфраструктуры Украины не приведут к полному отключению электроэнергии, а если блекаут и произойдет, то он продлится недолго. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Суспильне.

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"Блекаут — это такая мечта оккупантов, к которой они стремятся более месяца, когда начали обстреливать с начала октября нашу инфраструктуру. Но эта мечта никогда не осуществится", — сказал Сахарук.

Он объяснил, что эффективность противовоздушной обороны Украины и способность противодействовать российским ракетным атакам растет, а энергетики оперативно восстанавливают поврежденные объекты.

"Каждый день и ПВО наше становится крепче. И благодаря энергетикам, которые без перерыва восстанавливают сети, подстанции, ремонтируют ТЭС, ГЭС мы все еще со светом. Ситуация непростая, слишком сложная. Но остается контролируемой", – отметил исполнительный директор ДТЭК.

Он подчеркнул, что вводимые в Украине отключения помогают сохранить контроль над системой и получить время для того, чтобы ее починить.

"Само по себе отключение не так страшно. Главное — чтобы была возможность включиться. Часто автоматика выключает именно для того, чтобы была возможность включиться, а не потому, что у нас сгорела сеть, и мы потеряли возможность ею управлять", — пояснил чиновник.

Сахарук признал, что полное отключение электроэнергии в Киеве возможно, он оно не продлится слишком долго.

"Сам по себе блекаут в Киеве даже в полном объеме теоретически возможен. Но если система развернется, то есть включится в течение следующих 3-4 часов, даже 6 часов, даже тогда, когда холодно, то это нормально. Так может быть, но ничего страшного от этого не произойдет. Хуже, если мы не сможем систему включить", — отметил Сахарук.

По его словам, теоретически такая ситуация может быть вследствие значительного разрушения как генерации, так и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного места страны в другое, но вероятность такого сценария невысока.

"Если мы будем часто, четко ремонтировать наши сети после обстрелов, снабжать себя оборудованием и быстро обновляться, то вероятность такого сценария будет низкой. То есть приемлемой для нас, чтобы дальше жить и бороться за нашу победу", – резюмировал директор ДТЭК.

15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Преимущественно россияне били по критической инфраструктуре. Украинские силы ПВО сбили 73 из более 90 запущенных вражеских ракет, а также 10 из 10 "шахедов".

17 ноября Россия снова нанесла несколько ракетных ударов по Украине. Сообщается о попадании ракет в объекты инфраструктуры в Днепре и Одесской области.

В ДТЭК не исключили, что после последних обстрелов свет будет по два-три часа в день.

Наталія Медведєва

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