UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ракетные удары по Одессе и Днепру, есть попадания по инфраструктуре

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 09:37
Ракетные удары по Одессе и Днепру, есть попадания по инфраструктуре - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Генштаб ВСУ)

Россия снова нанесла несколько ракетных ударов по Украине. Сообщается о попаданиях ракет в объекты инфраструктуры в Днепре и в Одесской области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что "российские террористы только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно, один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия".

Глава Одесской ОВА Максим Марченко также написал, что "противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области".

LIGA.net ведет хронику ракетных ударов России по Украине за 17 ноября.

  • 15 ноября 2022 года Россия устроила ракетный террор: выпустила около 100 ракет: 73 сбили ПВО/ПРО, но некоторые все же попали в объекты энергетической системы.
  • Также две ракеты упали на территории Польши недалеко от границы с Украиной – там погибли два человека.

Читайте также: Следующие несколько дней будут тяжелыми – Укрэнерго

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные обстрелы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 