Ракетные удары по Одессе и Днепру, есть попадания по инфраструктуре
17.11.2022, 09:37
Иллюстративное изображение (Фото - Генштаб ВСУ)
Россия снова нанесла несколько ракетных ударов по Украине. Сообщается о попаданиях ракет в объекты инфраструктуры в Днепре и в Одесской области.
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Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что "российские террористы только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно, один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия".
Глава Одесской ОВА Максим Марченко также написал, что "противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области".
LIGA.net ведет хронику ракетных ударов России по Украине за 17 ноября.
- 15 ноября 2022 года Россия устроила ракетный террор: выпустила около 100 ракет: 73 сбили ПВО/ПРО, но некоторые все же попали в объекты энергетической системы.
- Также две ракеты упали на территории Польши недалеко от границы с Украиной – там погибли два человека.
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