Ракетные удары по Одессе и Днепру, есть попадания по инфраструктуре

Россия снова нанесла несколько ракетных ударов по Украине. Сообщается о попаданиях ракет в объекты инфраструктуры в Днепре и в Одесской области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что "российские террористы только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно, один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия".

Глава Одесской ОВА Максим Марченко также написал, что "противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области".

LIGA.net ведет хронику ракетных ударов России по Украине за 17 ноября.

15 ноября 2022 года Россия устроила ракетный террор: выпустила около 100 ракет: 73 сбили ПВО/ПРО, но некоторые все же попали в объекты энергетической системы.

Также две ракеты упали на территории Польши недалеко от границы с Украиной – там погибли два человека.

Читайте также: Следующие несколько дней будут тяжелыми – Укрэнерго

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.