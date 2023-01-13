"Нет ничего тревожного". Пентагон не видит признаков подготовки наступления из Беларуси
13.01.2023, 06:59
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)
США не видят признаков подготовки наступления из Беларуси. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Пэт Райдер.
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"Мы знаем, что российские войска провели учения с беларускими войсками, но на данный момент нет никаких признаков предстоящих наступательных действий", – сказал он.
Райдер заверил, что США внимательно следят за ситуацией в Беларуси, но на данном этапе нет ничего тревожного.
- Ранее британская разведка заявила, что переброска авиации РФ в Беларусь, скорее всего, не означает подготовку к атаке.
- США не видят признаков того, что Беларусь собирается вступить в войну против Украины
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