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Британия: Переброска авиации РФ в Беларусь, скорее всего, не означает подготовку к атаке

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 09:20
Британия: Переброска авиации РФ в Беларусь, скорее всего, не означает подготовку к атаке - Фото
Российский вертолет Ка-52 (скриншот видео)

Новое развертывание росссийской авиации в Беларуси, скорее всего, является учениями, а не подготовкой к новому наступлению против Украины. Об этом говорится в сводке разведки Великобритании.

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С 16 января по 1 февраля в Беларуси пройдут российско-беларуские летно-тактические учения, отмечают британцы.

По словам разведчиков, споттеры-любители зафиксировали прибытие в страну 12 российских вертолетов поддержки Ми-8, ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. Некоторые из них имели маркировку "Z" и приземлились на авиабазе Мачулищи под Минском.

"Новое развертывание российской авиации в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины", – считают в разведке Британии.

По словам разведчиков, хоть РФ и держит большое число войск в Беларуси, они в основном занимаются подготовкой. Маловероятно, что это – надежные наступательные силы.

Читайте также: Донбасс. Россия перебрасывает мобилизованных из Беларуси для усиления — Госпогранслужба

Марко Сировой
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