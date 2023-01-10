Донбасс. Россия перебрасывает мобилизованных из Беларуси для усиления — Госпогранслужба
Российские оккупанты перебрасывают мобилизованных, которых обучали в Беларуси, на Донбасс, чтобы усилить свою восточную группировку. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
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По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой — все Силы обороны Украины постоянно наблюдают за противником и его действиями.
Он отметил, что северное направление усилено украинскими воинами, а вдоль границы нет перемещения техники или личного состава армии РФ и Беларуси.
"Одновременно нагнетание продолжается, они постоянно проводят общие учения", — сказал Демченко.
Спикер ГПСУ заявил, что мобилизованных россиян, которые проходили подготовку на полигонах РБ, начинают понемногу перебрасывать на Донбасс, чтобы усилить оккупационную группировку.
- 9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.
- Британская разведка утверждает, что российские оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.
- Соледар, который находится севернее Бахмута, на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев", заявили в ВСУ.
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