Донбасс. Россия перебрасывает мобилизованных из Беларуси для усиления — Госпогранслужба

Российские оккупанты перебрасывают мобилизованных, которых обучали в Беларуси, на Донбасс, чтобы усилить свою восточную группировку. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой — все Силы обороны Украины постоянно наблюдают за противником и его действиями.

Он отметил, что северное направление усилено украинскими воинами, а вдоль границы нет перемещения техники или личного состава армии РФ и Беларуси.

"Одновременно нагнетание продолжается, они постоянно проводят общие учения", — сказал Демченко.

Спикер ГПСУ заявил, что мобилизованных россиян, которые проходили подготовку на полигонах РБ, начинают понемногу перебрасывать на Донбасс, чтобы усилить оккупационную группировку.

СПРАВКА. После объявления мобилизации в России и призыва нескольких сотен тысяч резервистов, военная инфраструктура оккупантов оказалась не готовой одновременно подготовить такое количество военнослужащих. Из-за перенапряжения российской мобилизационной системы, призывников начали тренировать на полигонах Беларуси с использованием военных инструкторов армии РБ.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.

Британская разведка утверждает, что российские оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.

Соледар, который находится севернее Бахмута, на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев", заявили в ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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