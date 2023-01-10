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Донбасс. Россия перебрасывает мобилизованных из Беларуси для усиления — Госпогранслужба

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 16:52
Донбасс. Россия перебрасывает мобилизованных из Беларуси для усиления — Госпогранслужба - Фото
Бахмут (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты перебрасывают мобилизованных, которых обучали в Беларуси, на Донбасс, чтобы усилить свою восточную группировку. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой — все Силы обороны Украины постоянно наблюдают за противником и его действиями.

Он отметил, что северное направление усилено украинскими воинами, а вдоль границы нет перемещения техники или личного состава армии РФ и Беларуси. 

"Одновременно нагнетание продолжается, они постоянно проводят общие учения", — сказал Демченко.

Спикер ГПСУ заявил, что мобилизованных россиян, которые проходили подготовку на полигонах РБ, начинают понемногу перебрасывать на Донбасс, чтобы усилить оккупационную группировку. 

СПРАВКА. После объявления мобилизации в России и призыва нескольких сотен тысяч резервистов, военная инфраструктура оккупантов оказалась не готовой одновременно подготовить такое количество военнослужащих. Из-за перенапряжения российской мобилизационной системы, призывников начали тренировать на полигонах Беларуси с использованием военных инструкторов армии РБ.

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Дмитро Гриниченко
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