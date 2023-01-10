США не видят признаков того, что Беларусь собирается вступить в войну против Украины
В Пентагоне не видят признаков того, что Беларусь намерена вступить в российскую войну против Украины. Об этом во время телефонного брифинга сказала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает пресс-служба Пентагона.
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Ее попросили прокомментировать информацию о том, что Россия планирует мобилизовать 500 000 человек для нового наступления на Украину, возможно, с территории Беларуси.
"Мы точно знаем, что россияне и беларусы будут тренироваться вместе. Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжающаяся тренировка между беларусами и россиянами", – сказала представитель Пентагона.
- 20 декабря 2022 года генерал Наев заявил, что угроза из Беларуси постепенно растет. Сейчас в РБ находятся до 10 500 российских военных, большинство из них – далеко от границы.
- США обещают отреагировать, если Беларусь окажет дополнительную помощь России для войны против Украины.
- 5 января 2023 года армия Лукашенко объявила о совместных с российскими оккупантами летных маневрах в Беларуси.
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