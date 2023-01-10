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США не видят признаков того, что Беларусь собирается вступить в войну против Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 10:43
США не видят признаков того, что Беларусь собирается вступить в войну против Украины - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.com)

В Пентагоне не видят признаков того, что Беларусь намерена вступить в российскую войну против Украины. Об этом во время телефонного брифинга сказала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает пресс-служба Пентагона.

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Ее попросили прокомментировать информацию о том, что Россия планирует мобилизовать 500 000 человек для нового наступления на Украину, возможно, с территории Беларуси.

"Мы точно знаем, что россияне и беларусы будут тренироваться вместе. Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжающаяся тренировка между беларусами и россиянами", – сказала представитель Пентагона.

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Вадим Ребрина
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