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Глава ГПСУ: В Беларуси – до 10 500 российских военных. Большинство – далеко от границы видео

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 21:45
Сергей Дейнеко (Фото: пресс-служба ГПСУ)
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В Беларуси находятся до 10 500 российских военных, в основном они проходят учения на полигонах вдали от украинской границы. Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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"Если вы спросите, есть ли угроза – конечно угроза есть, но сказать, что она сейчас реальная и критическая я не могу… Если они готовы на второе поражение тогда можно начать его завтра, например", – сказал он.

По его словам, в Беларуси находятся от 10 200 до 10 500 российских военных. Преимущественно они проходят слаживание в Витебской области, достаточно вдалеке от украинской границы.

Сейчас в Беларуси нет достаточных сил для повторного наступления, формирования ударной группировки ГПСУ не видит, говорит Дейнеко. 

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"По моим оценкам, в январе вряд ли они будут способны привлечь армию объединенного союзного государства, чтобы попытаться осуществить повторное наступление", – сказал он.

ГПСУ владеет информацией, что в ближайшее время российских военных перебросят из Беларуси на Донбасс и заменят военными 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии.

  • 20 декабря генерал Наев заявил, что угроза из Беларуси постепенно растет. Но сейчас потенциала РФ в этой стране хватит лишь на тактические действия с ограниченными целями.
  • Украина укрепляет границу и минирует местность, заверяет ГПСУ. США обещают отреагировать, если Беларусь окажет дополнительную помощь России для войны против Украины.

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Марко Сировой
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